AK Parti İzmir, Menderes’te kampa giriyor

AK
Parti İzmir
İl Başkanlığı, 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi sandıktan istediği sonucu almak için kampa girecek. Partililer, 23-24 Ekim'de Menderes'in Özdere ilçesindeki bir otelde, hem seçim stratejilerini konuşacak, hem de başarının formülleri üzerinde fikir alışverişinde bulunacak. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, bu kampın 150- 200 kişi ile daraltılmış bir kamp olacağını söyledi. Bunun aynı zamanda bir çalışma kampı olacağına da işaret eden Şengül, "Kampta, proje ekibimiz de olacak. Burada partililerimiz ile yerel seçimlerin yol haritasını konuşulacağız" dedi. GÜNDEM İTTİFAK
Öte yandan yeni atanan MHP İl Başkanı Veysel Şahin'i ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Şengül, 'Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde sürdürülmesini istediklerini söyledi. MHP'li Şahin'in, 'Sözümüzdeyiz, sonuna kadar bağlıyız' dediği ittifak için Şengül, "Bu ittifakı en çok istemeyen CHP olur" diye konuştu.