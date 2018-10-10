Akigo’ya ara ilaç olacak

BUGÜN NELER OLDU

Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste zorlu sınavlara çıkan Akhisarspor, sezona verilen milli maç arasını çalışarak geçirecek. Lig ve Avrupa maçları nedeniyle oyuncularını istediği antrenman temposunda çalıştıramayan teknik direktör Cihat Arslan, milli araya özellikle hazırlık maçı almayacak. Süper Lig'de 8 haftada 5 puan toplayan Akhisarspor'da Arslan, takıma eksik yanlarını çalıştıracak. Sakatlığı bulunan Mustafa Yumlu, Bilal Kısa ve Serginho'nun da bu süreçte iyileşmesi bekleniyor.