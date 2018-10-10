Başkanlar denetimde Cumhurbaşkanı’nı talimatı ile sahaya inen Ege’deki bazı belediye başkanları fırsatçılara savaş açtı. Market ve pazarları denetleyen başkanlar, “Dolar fırsatçılarına taviz vermeyeceğiz” dedi





VATANDAŞ MEMNUN

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Cumhurbaşkanı'nın talimatı üzerine Karesi ve Altıeylül'deki market denetimlerini yerinde takip etti. Hem esnaf hem vatandaşlarla görüşen Başkan Kafaoğlu, marketlerdeki fiyat dalgalanmalarına karşı fiyat-etiket kontrolü yaptı, vatandaşların görüşlerini dinledi. Kent genelindeki ürünlerin fiyatında herhangi bir artış gözlemlemediğini dile getiren Başkan Kafaoğlu, "Esnafımızın bu duyarlılığını görmek bizi mutlu ediyor. Vatandaşlara karşı mağduriyet oluşturan kişileri uyarıyoruz ve işini düzgün, iyi yapan esnafı da tebrik ediyoruz. Halkımızdan da fiyatlarla ilgili olumlu görüş alıyoruz. İnsanlarımızın pazarlarını gönül rahatlığı ile yapsınlar. Esnafımızın da duyarlı olmasını, piyasa şartlarında bu çalışmaları sürdürmelerini diliyoruz. Vatandaşımızın özellikle fiyatlarla ilgili duyarlılığını, hassasiyetimizi göstermek adına incelemeler yaptık. Bu denetimlerimiz daha sıkı bir şekilde devam edecek" dedi.



FIRINLARA BASKIN

Ayvalık Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan 5 fırın ile Cunda Adası'nda bulunan 2 fırında denetim yapıldı. 1.5 TL'den satışa sunulan ekmeklerin 270 gram olup olmadığını tespit etmek için fırınlardaki ekmekleri tartan Zabıta ekibi, hijyen kurallarına uyulması konusunda da uyarıda bulundu. Eksik gramajlı ekmeklere el konulurken, her bir eksik gramajlı ekmek için 279 lira para cezası yazılacağı belirtildi. Ege'de zincir marketlerin lojistik merkezi haline gelen İzmir Torbalı'da, zabıta ekipleri pazaryerinde denetim yaptı. Pazaryeri denetimine Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez bizzat katıldı. Zincir marketlerin yanı sıra pazarlardaki denetimlerin devam ettiğini dile getiren Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, zabıtanın konuyu çok titiz bir şekilde yürüttüğünü ve 24 saat görev başında olduklarını söyledi. Fırsatçılara taviz vermeyeceklerini söyleyen Başkan Görmez, "Vatandaşın uygun fiyattan alışverişini yapabilmesi için Torbalı Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Gerekli uyarılar yapılırken, uyarıları dikkate almayanlara gerekli cezai işlem uygulanıyor. Vatandaşı mağdur eden esnafa fiyatlarını düşürmesini istiyoruz. Buna uymayanlar tezgahlarını toplasın" dedi.



ÇERÇİ'DEN UYARI

Manisa'da Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Karaköy Pazarı'nda, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Pazarcıları fiyatlar konusunda uyaran Belediye Başkanı Çerçi, kimsenin mağdur olmaması adına bu konuda duyarlı davranılmasını istedi. Döviz kurlarındaki hareketliliğin bazı esnaflarca vatandaşa yansıtılmasını eleştiren Belediye Başkanı Çerçi, pazarcıları uyardı. Başkan Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ekonomik şartlarını bahane ederek, 1 liraya aldığı ürünü 4-5 liraya satan pazarcımız varsa elbette hesabını soracağız. Bu konuda zabıta müdürlüğümüz denetimlerini sıklaştırdı. Hiç kimsenin mağdur olmaması adına pazarcılarımızın duyarlı davranmasını önemle rica ediyorum" diye konuştu. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın doları bahane ederek fiyat yükseltenlere karşı belediye başkanlarına yaptığı 'denetimlere katılın' çağrısı Ege'de yankı buldu. Balıkesir 'de Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zekai Kafaoğlu, Manisa 'da Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve İzmir 'de Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, zabıta ekipleri ile birlikte market ve semt pazarlarını denetledi. Başkanlar, "Türkiye'nin ekonomik şartlarını bahane ederek, 1 liraya aldığı ürünü 4-5 liraya satan pazarcımız varsa elbette hesabını soracağız. Bu yöndeki fırsatçılık yapan pazarcılara ya fiyatları düşürün ya da tezgahlarını toplayın" ifadesini kullandı.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Cumhurbaşkanı'nın talimatı üzerine Karesi ve Altıeylül'deki market denetimlerini yerinde takip etti. Hem esnaf hem vatandaşlarla görüşen Başkan Kafaoğlu, marketlerdeki fiyat dalgalanmalarına karşı fiyat-etiket kontrolü yaptı, vatandaşların görüşlerini dinledi. Kent genelindeki ürünlerin fiyatında herhangi bir artış gözlemlemediğini dile getiren Başkan Kafaoğlu, "Esnafımızın bu duyarlılığını görmek bizi mutlu ediyor. Vatandaşlara karşı mağduriyet oluşturan kişileri uyarıyoruz ve işini düzgün, iyi yapan esnafı da tebrik ediyoruz. Halkımızdan da fiyatlarla ilgili olumlu görüş alıyoruz. İnsanlarımızın pazarlarını gönül rahatlığı ile yapsınlar. Esnafımızın da duyarlı olmasını, piyasa şartlarında bu çalışmaları sürdürmelerini diliyoruz. Vatandaşımızın özellikle fiyatlarla ilgili duyarlılığını, hassasiyetimizi göstermek adına incelemeler yaptık. Bu denetimlerimiz daha sıkı bir şekilde devam edecek" dedi.Ayvalık Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan 5 fırın ile Cunda Adası'nda bulunan 2 fırında denetim yapıldı. 1.5 TL'den satışa sunulan ekmeklerin 270 gram olup olmadığını tespit etmek için fırınlardaki ekmekleri tartan Zabıta ekibi, hijyen kurallarına uyulması konusunda da uyarıda bulundu. Eksik gramajlı ekmeklere el konulurken, her bir eksik gramajlı ekmek için 279 lira para cezası yazılacağı belirtildi. Ege'de zincir marketlerin lojistik merkezi haline gelen İzmir Torbalı'da, zabıta ekipleri pazaryerinde denetim yaptı. Pazaryeri denetimine Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez bizzat katıldı. Zincir marketlerin yanı sıra pazarlardaki denetimlerin devam ettiğini dile getiren Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, zabıtanın konuyu çok titiz bir şekilde yürüttüğünü ve 24 saat görev başında olduklarını söyledi. Fırsatçılara taviz vermeyeceklerini söyleyen Başkan Görmez, "Vatandaşın uygun fiyattan alışverişini yapabilmesi için Torbalı Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Gerekli uyarılar yapılırken, uyarıları dikkate almayanlara gerekli cezai işlem uygulanıyor. Vatandaşı mağdur eden esnafa fiyatlarını düşürmesini istiyoruz. Buna uymayanlar tezgahlarını toplasın" dedi.Manisa'da Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Karaköy Pazarı'nda, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Pazarcıları fiyatlar konusunda uyaran Belediye Başkanı Çerçi, kimsenin mağdur olmaması adına bu konuda duyarlı davranılmasını istedi. Döviz kurlarındaki hareketliliğin bazı esnaflarca vatandaşa yansıtılmasını eleştiren Belediye Başkanı Çerçi, pazarcıları uyardı. Başkan Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ekonomik şartlarını bahane ederek, 1 liraya aldığı ürünü 4-5 liraya satan pazarcımız varsa elbette hesabını soracağız. Bu konuda zabıta müdürlüğümüz denetimlerini sıklaştırdı. Hiç kimsenin mağdur olmaması adına pazarcılarımızın duyarlı davranmasını önemle rica ediyorum" diye konuştu.