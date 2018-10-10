Doğal Yaşam’a 10 yılda ziyaretçi akını

AVRUPA'NIN
en nitelikli hayvanat bahçeleri arasında yer alan İzmir
Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 10 hizmet yılını geride bıraktı. Barındırdığı 133 türden 2 bin 500 hayvan ile kentin cazibe merkezleri arasındaki iddialı yerini koruyan park, yurtiçi ve yurtdışından gelen konuklarla her yıl ziyaretçi sayısını artırıyor. Belgesellerde izledikleri hayvan türlerini yakından görmek isteyen ziyaretçiler, buldukları her fırsatta adeta parka akın ediyor. 2016 yılının ilk 11 ayında 1 milyon ziyaretçi sınırını aşarak rekor kıran İzmir Doğal Yaşam Parkı, hizmete açılmasının 10. yılında da toplam 8 milyon 374 bin ziyaretçiyi ağırlamış oldu. Doğal Yaşam Parkı'na sadece 1 yıl içinde gelen ziyaretçilerin sayısı, 2015 yılı nüfus verilerine göre, 61 kentin nüfusunu geride bıraktı. Parkı 2009 yılında 697 bin, 2010 yılında 608 bin, 2011 yılında 782 bin, 2012 yılında 762 bin, 2013 yılında 865 bin, 2014 yılında 968 bin, 2015 yılında 981 bin, 2016 yılında 1 milyon 6 bin, 2017 yılında 957 bin 176, 2018 Eylül ayına kadar da 745 bin 350 kişi ziyaret etti.