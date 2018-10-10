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Esnaf teröre tepki gösterdi

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Esnaf teröre tepki gösterdi
GEÇTIĞIMIZ günlerde Batman'da eli kanlı terör örgütü PKK'nın hain saldırısına bir tepki de 'den geldi. Kardeşler Ekmek Fırını hazırladığı ekmek ile teröre tepkisini dile getirdi. Fırın sahibi Necdet Erkan, "Türk olsun, Kürt olsun, Laz olsun, Çerkez olsun biz biriz, birlikteyiz" dedi. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganını hazırladığı ekmek üzerine yazıp dükkanının vitrinine asan Necdet Erkan ve Tarık Erkan, "Hükümetimizin terörü bitirme noktasında attığı kararlı adımlara olan inancımız tamdır. Biz de esnaf olarak terörü lanetliyoruz" dedi.
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Esnaf teröre tepki gösterdi
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