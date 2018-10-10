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Genç tasarımcılar EİB’de yarışacak

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Genç tasarımcılar EİB’de yarışacak
GENÇ tasarımcılar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin düzenleyeceği EİB 14. nda, 2019/2020 Sonbahar-Kış Kadın ve Erkek Modasına yön verecek trendler arasında öne çıkan THE MESSAGE, konseptiyle oluşturacakları koleksiyonlarla şampiyon olmak için yarışacak. Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Türk moda endüstrisine genç, yetenekli ve vizyoner tasarımcılar kazandırmak için EİB Moda Tasarım Yarışması'nın hazırlıklarına başladıklarını, genç tasarımcıların The Message, konseptiyle ortaya koyacakları tasarımları heyecanla beklediklerini kaydetti. Yarışmaya başvurular, 15 Ekim - 21 Aralık tarihleri aras��nda yapılabilecek.
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Genç tasarımcılar EİB’de yarışacak
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