Göztepe fırsat tepti

Milli maç arasına moralsiz giren sarı-kırmızılılar, 2017- 18'de teknik direktör Tamer Tuna döneminde 8 haftada 16 puan toplarken, Bayram Bektaş'la ise 12 puan aldı. Geçen yıl İzmir
temsilcisi, bu periyotta Trabzonspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Sivasspor ve Antalya
spor'u mağlup edip, Fenerbahçe ile berabere kaldı. Sadece Kayserispor ve Başakşehir müsabakalarını kaybeden İzmir temsilcisi 8. haftayı 16 puanla 2. sırada tamamladı. Bu sezon ise Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan sarıkırmızılılar, ilk galibiyetini 3. haftada Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek elde etti. Üst üste 3 maçtan galibiyet çıkaran sarı-kırmızılılar, hanesine 12 puan yazdırdı. Milli araya 9. sıırada giren Göz-Göz, 10 gol atıp, 11 gol yedi ve eksi 1 averaj elde etti.