İhtiyaç sahiplerinin yüzü askıda giysi ile gülüyor

BUGÜN NELER OLDU

Balçova İlçesi'ne bağlı Eğitim Mahallesi'nde emlakçılık yapan 52 yaşındaki Ahmet Çakır, sokakta yalın ayak üşüyen çocukları görünce aklına bir proje geldi. Dükkanının önündeki yola tezgahlar kuran Çakır, buraya "Ücretsizdir. Getirebilirsiniz, alabilirsiniz. 7 gün" yazısı astı. Kısa sürede hayırseverler ihtiyaç fazlası ürünleri tezgaha getirmeye, ihtiyaç sahipleri de bu ürünleri almaya başladı. İyilik rüzgarı tam bir yıldır her gün yaklaşık 500 kişinin yüzünün güldürüyor. Bazen hayırseverlerin evine kadar gidip eşyaları tezgaha taşıyan Çakır, projenin devam edeceğini söyledi. Ücretsiz dağıtılan eşyalar arasında gelinlik ve damatlık ile bir çocuğun kendi elleriyle yaptığı oyuncak dikkat çektiyor. Çakır, "İnsanlar kullanmadığı eşyaları getiriyor. Günde ortalama 500 parça eşya getirilip alınıyor. Bazen ihtiyacı olan bir eşya alan kişi, ertesi gün başka bir eşyasını buraya bağışlıyor" dedi.