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İlaçlama uçağından tarlaya zorunlu iniş

’de ilaçlama uçağı motorundaki arıza nedeniyle irtifa kaybetti. Uçağı zeytin tarlasına indiren pilot, kazada yara almadı

Giriş Tarihi: 10.10.2018
İlaçlama uçağından tarlaya zorunlu iniş
BALIKESIR'IN Edremit İlçesi'ne bağlı kırsal Çamcı Mahallesi ile Dereli Mahallesi arasında bulunan Kozyatağı mevkiinde zeytin ilaçlaması yapan Rıfat Kamil Koçman ait olan ve kendisinin kullandığı TC-ZDC kuyruk tescilli zeytin ilaçlama uçağının motoru arıza yaptı. Koçman, zeytinliklere yakın mesafede yaptığı uçuş sırasında meydana gelen arıza nedeniyle uçak irtifa kaybetmeye başladı. Havaalanına kadar gidemeyen uçak, zeytin tarlasına zorunlu iniş yaptı.

FACIAYI ÖNLEDI
Pilot, uçağı tarlada toprak zemine indirdi. Ancak hızını alamayan uçak burun kısmından zeytin ağacına çarparak durabildi. Uçak'ta büyük hasar meydana geldi. Uçağın zorunlu inişini görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Kısa süre içinde uçağın indiği tarlaya itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçağı yerleşim alanları üzerinden uzaklaştırarak olası bir faciaya engel olan pilot Koçman, kazadan yara almadan kurtuldu. Uçak teknisyeni Kazım Arslan, uçağın motor kısmındaki arıza nedeniyle zeytin tarlasına acil iniş yapmak zorunda kaldığını söyledi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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İlaçlama uçağından tarlaya zorunlu iniş
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