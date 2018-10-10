İmar Barışı’nda arabuluculuk çözümü

BUGÜN NELER OLDU

Ayşe Özer, yaşadığı Aliağa İlçesi'nde kendi mülkiyetinden bulunan dört katlı binaya kat çıktı. Özer, yıllar önce yaptığı işlem nedeniyle son çıktığı kata herhangi bir yasal izinde almadı. Özer, daha sonrada kendi mülkiyeti üzerinde bulunan dört katlı binadan iki daireyi farklı kişilere sattı. Ayşe Özer ve diğer sahipler arasında ise yazılı bir anlaşma yapıldı. Ancak Özer son çıktığı kata tapu almak için kat malikleri anlaşmaya varamadı. Yıllar sonra ise ortaya çıkan İmar Barışı, tapu krizine çözüm oldu. Bu kez de diğer daire sahipleri bu anlaşmaya yanaşmaması sorun oluşturdu. Devreye ise arabulucuk sistemi girdi. Uzman Arabulucu Avukat İrfan Medet Akpınar, eşliğinde düzenlenen sözleşmeyle hukuki ihtilafların önüne geçilip İmar Barışı'ndan yararlanıldı. Arabulucuk sisteminin devreye girmesiyle kat malikleri arasında anlaşma sağlandı. Ayşe Özer, bu nedenle de 3194 Sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesi uyarınca düzenlenen İmar Barışı kapsamında arabuluculuk ile tapusuna kavuştu.