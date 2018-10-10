İzmir’e “Halıcılar Köyü” geliyor

İZMIR
Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği, el halıcılığının yok olma tehlikesiyle mücadele edebilmesi için halıcılar köyü oluşturmayı hedefliyor. Birden fazla el halıcısının aynı çarşıda bulunmasıyla oluşturulacak köyün, halıcılık sektörünü canlandırması, eşit rekabet koşulları oluşturması ve tüketicinin karar vermesini hızlandırması bekleniyor. Bu kapsamda İzmir
Valisi Erol Ayyıldız ile görüşen Dernek Başkanı Abdullah Naci Ölçen, talepleri konusunda duyarlılık gösterildiğini bildirdi. Çalışmaları başlatılan halıcılar köyü projesinin, Selçuk bölgesinde oluşturulması planlanıyor. Ölçen, "Projemizin amacı, esnaf ve tüccar meslektaşlarımızı bir araya getirerek kamu destekli makul kira bedellerinde eşit rekabet koşulları yaratmak ve yerli tüketici ile kruvaziyer turistlerin yoğun uğrak yeri olmasını sağlamak. Tüketici için ise alışveriş zamanını verimli kullanarak her türlü ürünü aynı anda görmesini ve karar vermesini hızlandırmak. Böylece hem satıcı hem de tüketicinin memnuniyetini sağlayacağız" diye konuştu.