Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Şehidin anısına heykel yapıldı

Şehidin anısına heykel yapıldı

’de 1996’da eğitim uçuşu sırasında Ege Denizi’ne düşen F-16 uçağının pilotu Şehit Yüzbaşı Nail Erdoğan’ın anısını yaşatmak için yapılan heykel törenle açıldı

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Şehidin anısına heykel yapıldı
İZINE RASTLANAMADI
BALIKESIR'DE Hava Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan, 1996 yılında eğitim ve görev uçuşu için F-16 uçağı ile havalandı. Ege Denizi üzerinde gerçekleştirdiği uçuş sırasında Erdoğan'ın uçağı belirlenemeyen bir nedenden dolayı düştü. Yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen 2 yıl boyunca Hava Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan ile ilgili hiçbir ize rastlanamadı. Büyükşehir Belediyesi, Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan anısına dinlenme ve mesire alanı Avlu Balıkesir'de anıt heykel yaptırdı.

UNUTULUNCA ÖLÜR
BALIKESIR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Vatani görevini yapmakta olan Yüzbaşı Nail Erdoğan uçaktan çıkamamış ve şehit olmuştur. Olayın üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen maalesef uçağın enkazı ve şehidimizin naaşı bulunamamıştır. Bizler biliyoruz ki, kahramanlar vurulunca değil, unutulunca ölür" diye konuştu. Bando eşliğinde Hava Harp Okulu Marşı'nın okunması sonrası protokol tarafından heykelin açılışı gerçekleştirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehidin anısına heykel yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN