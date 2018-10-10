Şehidin anısına heykel yapıldı

İZINE RASTLANAMADI BALIKESIR'DE
Hava Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan, 1996 yılında eğitim ve görev uçuşu için F-16 uçağı ile havalandı. Ege Denizi üzerinde gerçekleştirdiği uçuş sırasında Erdoğan'ın uçağı belirlenemeyen bir nedenden dolayı düştü. Yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen 2 yıl boyunca Hava Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan ile ilgili hiçbir ize rastlanamadı. Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi, Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan anısına dinlenme ve mesire alanı Avlu Balıkesir'de anıt heykel yaptırdı. UNUTULUNCA ÖLÜR BALIKESIR
Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Vatani görevini yapmakta olan Yüzbaşı Nail Erdoğan uçaktan çıkamamış ve şehit olmuştur. Olayın üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen maalesef uçağın enkazı ve şehidimizin naaşı bulunamamıştır. Bizler biliyoruz ki, kahramanlar vurulunca değil, unutulunca ölür" diye konuştu. Bando eşliğinde Hava Harp Okulu Marşı'nın okunması sonrası protokol tarafından heykelin açılışı gerçekleştirildi.