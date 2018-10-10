Sındırgı’nın şifalı suları ilgi çekiyor

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Sındırgı İlçesi'ndeki termal bölgede bulunan ve termal suların aktığı derede yaşayan balıklar da hastalığın tedavi edilmesine katkı sağlıyor. Balıklar lezyonları temizlerken, termal su ise tedavi edici özelliğiyle iltihaplı ve normal yaraları iyileştiriyor. Emendere termal bölgesi şimdilerde ise yabancı konukların ilgi odağı. İsveç'in Stockholm şehrinde yaşayan Heidi, Emendere'yi hayatında gördüğü en iyi doğa olarak tanımlıyor. 2008'de yılında ilçeye kazandırılan termal tesis de sağlık ve termal turizmi tercih eden yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.Tesislerle ilgili bilgi veren işletme müdürü Servin Dursun, "Suyumuzun içerisinde çok yüksek oranda selenyum ve çinko var. Selenyumda bildiğiniz gibi cilt hastalıklarında antioksidan özelliğinden dolayı hücre yenilenmesinde ve deri döküntülerinin atılmasında ve deriden ayrılmasında çok yardımcı rol oynayan bir mineraldir. Tesisimize çok sayıda sedef hastası geliyor. Yaşadıklarından dolayı ön yargılı olabiliyorlar. Ama sonra buradaki iyileşmeyi hızlı bir şekilde gördüklerinde fikirleri değişiyor" dedi. Emandere tesislerinde sağlık arayan Çiğdem Tatlısöz ise, "Bir yakınımızın tavsiyesi ile geldim. 10 gün içerisinde baya yol katettik. Benim sedefim iltihaplı sedef hastalığı. O yüzden 21 gün tedavi göreceğim" diye konuştu.