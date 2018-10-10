Tarihi eserin üstüne mezbaha iddiası

İZMIR
1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Seferihisar İlçesi'nde mezbahane kurulmak istenen arsa üzerinde tarihi kalıntıların olduğu iddiasıyla inşaat çalışmalarının durdurulmasına karar verdi. İlgili müze tarafından yapılacak olan yüzey kazı çalışmaları sonuçlandırılıncaya kadar parsel üzerinde hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulmamasına karar verildi. Söz konusu arsa için Osmanlı dönemine ait kalıntıların bulunduğu iddiasıyla İzmir
Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştu.