Travertenler 100 ülkeye gönderiliyor

DÜNYA
doğaltaş rezervinin yüzde 35'ine sahip Türkiye, ocak-ağustos döneminde bu sektörden 1 milyar 266 milyon dolar döviz elde etti. Türkiye'nin renkli ve kaliteli taşları dünyanın birçok ülkesi tarafından tercih edilirken, bunların arasında Denizli
'deki traverten önemli bir yer tutuyor. Türkiye'deki traverten rezervinin yüzde 50'sine sahip kentteki Ballık Boğazı'nda 40 ocak aktif olarak çalışıyor. Turizm destinasyonlarından Pamukkale'ye beyazlığını veren traverten, bölgedeki taş ocaklarından 100 ülkeye gönderiliyor. Bölgedeki 40 maden ocağından yılda 2 milyon ton traverten çıkarılıyor. Denizli İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Serter, "Türkiye'nin en büyük traverten havzasının Denizli'de. Oranın yaşı 400 bin yıl. Denizli traverteni dünyanın prestijli yapılarında boy gösteriyor" diye konuştu.