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Yaşar Topluluğu’ndan la mücadele

Giriş Tarihi: 10.10.2018
73 yıldır ülke ekonomisine ve sanayisine istihdam ve yatırımları ile önemli katkılarda bulunan Yaşar Holding, la topyekün mücadele sürecinde alınan ve alınacak olan her türlü tedbirin destekçisi olduklarını açıkladı. Yaşar Topluluğu'ndan yapılan açıklamada, "Enflasyon ile mücadelede, makroekonomik tedbirlerin yanı sıra özel sektör başta olmak üzere sivil inisiyatifler de dahil tüm paydaşların katılımı ve iş birliği büyük önem taşımaktadır. Şirketlerimiz ve markalarımızla enflasyonun düşürülmesine yönelik çalışmalara destek vermeye devam edeceğimizi belirtiriz. Türkiye ekonomisinin sağlam makroekonomik temelleri ile bu süreci de başarıyla geçeceğine ve istikrarlı büyümeye devam edeceğine inancımız tamdır" ifadeleri yer aldı.
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Yaşar Topluluğu’ndan enflasyonla mücadele
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