27 yıl sonra suya kavuştular

İZMIR Güzelbahçe
'de bundan 27 yıl önce kurulan Dadaşkent'in yüzü şimdiye kadar hiç gülmedi. 195 villanın yer aldığı siteden büyük umutlarla ev alanlar, yıllarca şantiye elktriği kullandı ve kuyudan çekilen su ile hayatını sürdürdü. Ancak iki yıl önce yönetimi devralan Buinvestment Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Uçan ve yönetim kurulu üyeleri, ilgili kurumlarla aylar süren görüşmelerin ardından sorunları çözdü, site sakinleri de rahat bir nefes aldı. Uçan, "Bundan 2 yıl önce sitenin sorunlarına çözüm getirmek amacıyla yönetime talip olduk. O gün bugündür yönetimimiz ilgili kurumlarla adeta mekik dokuyor. Önce sitemizi şantiye elektriğinden kurtardık. Ardından İZSU ile yoğun bir mesai harcadık. Artık şebeke suyu kullanacağız. Önümüzdeki günlerde, site sakinlerimizin tek tek sayaçları da takılacak" dedi.