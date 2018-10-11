68 yıldır iğnesini elinden düşürmedi

BUGÜN NELER OLDU

Sarıgöl İlçesi'nde babası tarafından 15 yaşında terzinin yanında çırak olarak verilen 83 yaşındaki Doğan Topdemir, kısa sürede mesleği öğrendi. Kendi dükkanını 20 yaşına geldiğinde açan Topdemir, elinden iğnesini, makasını ve mezurasını düşmedi. Terziliği 68 yıldır, Konak Mahallesi'ndeki 30 metrekarelik dükkanında sürdürmeye çalışan Topdemir, bugüne kadar çok sayıda çırak da yetiştirdi. Konfeksiyondan hazır ürünlerinin çıkmasıyla mesleğinin her geçen gün kan kaybettiğini belirten Doğan Topdemir, son 16 yıldır çırak bile bulamaz hale geldiklerini söyledi. Topdemir, "Mesleğimi severek yapıyorum. Terzilik yaparak 3 çocuğumu okutup, yetiştirdim. Halen de mesleğim sayesinde ekmek yemeğe devam ediyorum" dedi.ölene kadar yapacağını belirten Topdemir, "Eskiden diktiğimiz İngiliz pantolonu son zamanlarda yeniden moda oldu. 1952- 1954 yıllarında bu pantolonlardan çok dikmiştik. Şimdi tekrar moda olması sayesinde bizlere de iş çıktı. Dikişlerinin çok olması bu pantolonun en önemli özelliği. Paçasının dizden aşağı kısımlarının dar ve 4 düğmeli olur. Paçasının altına ayrıca lastik konulur. Dizden üst kısmı ise aksine bol olur. Eskiden Aydın'ın Söke ve Nazilli ilçelerinden gelirler, bu pantolonlardan diktirirlerdi. Çizme ile giyilirdi. Son yıllarda Sarıgöl'deki deveciler ve Yörük kültürünü yaşatmak isteyen gençlerden talep geliyor ve dikiyorum. Bir İngiliz pantolonunu 4 saatte dikebiliyorum" diye konuştu.