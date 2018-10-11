Başkan pazara indi

MANISA'DA
Saruhanlı Belediye Baskanı Dr. Hüseyin Yaralı, Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan'ın çagrısı üzerine, ilçedeki pazaryerini bizzat gezdi. Yaralı, döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artıs yapılarak "haksız kazanç" elde edilmesini engellemek amacıyla denetim gerçeklestirdi. Manisa
Meyve-Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası Baskanı Halim Sener ve Belediye Zabıta ekipleri ile birlikte pazaryerine giden Baskan Yaralı, fiyat etiketlerini inceledi. Pazar yerinde genel anlamda kayda deger bir sıkıntıyla karsılasmadıklarını ifade eden Baskan Yaralı, "Bazı esnaflarımız dolara ve ekonomik yaptırımlara inat, fiyatlarda indirim uyguladıgını ifade etti. Iste bizim yapmamız gereken budur" dedi. 4 KANTİNE CEZA
Denizli'de ise Çivril Belediyesi Zabıta Müdürlügü ekipleri, market ve kantinleri denetledi, fahis fiyat uygulayan marketler hakkında tutanak tuttu. Denetimlerde tarihi geçmis ürünler imha edilirken, yasal mevzuata uymayan ve ruhsatlarını yenilemeyen 4 kantine toplam bin 40 lira ceza kesildi.