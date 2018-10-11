Bergama’nın kadın taksicisi

İzmir
'in Bergama İlçesi'nde ev hanımı 49 yaşındaki Arife Durmaz'ın dünyaya gelen ilk çocuğu Ali, 5 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci oldu. İkinci çocuğu Umut Can'ı 9 yıl sonra kucağına alan anne Durmaz, doktorların serebral palsi (beyin felci) teşhisi koyması üzerine hayatını çocuklarının bakımına adadı. Verdiği mücadele sonucu büyük oğlu Ali'nin (22) yardımsız yaşamaya başlaması, küçük oğlu Umut Can'ın (13) eğitim hayatına alışmasının ardından ev ekonomisine katkı amaçlı iş arayışına giren fedakar anne, bir aile dostunun önerisi üzerine direksiyon başına geçerek ilçenin ilk kadın taksi şoförü oldu. ŞAKA GERÇEK OLDU
Atatürk Bulvarı'ndaki durakta bulunan 4 taksiden birini kullanan Arife Durmaz, "2000 yılından bu yana ehliyetim var ve kendi özel aracımı kullanıyorum. Çocuklarımın sorunları nedeniyle onlarla ilgileniyordum. Çok şükür kendi kendilerine yaşamayı başardılar. Bana bayağı bir boş zaman kaldı. Nisan ayından bu yana taksi kullanıyorum. O da arkadaşımın yardımıyla oldu. İlk bana teklif ettiğinde şaka olarak söylemişti. Ben de niye olmasın diye düşününce cazip geldi, şaka gerçek oldu" dedi. Taksisine binen müşterilerin ilk etapta şaşkınlık yaşadıklarını belirten Durmaz, "Çocuklu kadınlar benim taksimde rahat ettiklerini söyleyince kendimi daha iyi hissediyorum. Bir iş yapmak, verimli olmak, bir şeyleri başarmak bana çok çok iyi geldi. Mesela geçen hafta epey uzun bir rota olan havaalanına gittim, o gün yatağa girdiğimde öyle huzurluydum ki sanki büyük bir savaşı kazanmıştım" diye konuştu.