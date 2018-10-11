Denizli sağanak yağışa teslim oldu

BUGÜN NELER OLDU

etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, trafikte aksamalar yaşandı. Kent merkezinde akşam şiddetlenen yağış hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, aniden bastıran dolu ve yağıştan korunmak için saçak altlarına sığındı. Trafiğe kapalı olan ve belediye otobüslerinin kullandığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki iş yerlerini de aşırı yağış nedeniyle su bastı. İtfaiye ekipleri, rögar kapaklarını açarak biriken suları tahliye etti. İş yerlerinin sahipleri de belediye ekiplerinin yardımıyla biriken suyu boşalttı. Yağış nedeniyle yollarda toplanan rusubat görevlilerce temizlendi. Yağmur sularının biriktiği bazı yol ve mahallelerde mahsur kalan 7 vatandaş, görevliler tarafından tahliye edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 16 araç, 45 personel ve 25 motopomp ile tahliye işlemlerini gerçekleştirdi. Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü de 60 personel, 20 motopomp, 8 vidanjör, 3 kanal açma ve 7 ızgara temizleme aracı ile sahada hizmet verdi. Ekipler, 284 su baskını ihbarına müdahale etti. Kale ise akşam aniden bastıran yağış ve dolu nedeniyle bazı iş yerlerinin önündeki tenteler çöktü. Çarşı Meydanı'nda da kaldırım boyuna ulaşan yağmur suları nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.