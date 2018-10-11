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Eski hükümlü, devlet desteğiyle patron oldu

Eski hükümlü M.Ö, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İŞKUR’un desteğiyle serada çilek yetiştiriciliğine başladı

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Eski hükümlü, devlet desteğiyle patron oldu
MANISA Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, eski hükümlüleri iş sahibi yapmak için eğitimler veriyor. Ayrıca eski hükümlülerin, İŞKUR'dan maddi destek almaları sağlanıyor. Bu kapsamda eski hükümlü, evli ve 2 çocuk babası M.Ö. (39) de uygulamadan faydalandı. 6 ay önce tahliye olan M.Ö, Yunusemre İlçesi Yuntdağı bölgesindeki 510 metrekare alanda çilek serası kurdu. Çilek yetiştiriciliği yapılan bu bölgede, ürünün ilk kez serada yetiştirildiği belirtildi. Sera sayesinde senede 2 sefer çilek almayı hedefleyen M.Ö, projenin yüzde 80'lik bir kısmının İŞKUR tarafından karşılandığını söyledi.

İŞKUR KARŞILADI
Daha önce beyaz eşya üretimi yapan bir fabrikada işçi olarak çalıştığını belirten M.Ö, ilk kez kendi işinin patronu olduğunu ifade ederek, "Projenin yüzde 80'e yakın masrafını İŞKUR ödedi. Bütün iskele sistemlerini, İŞKUR karşıladı" dedi. Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli ise, "Bireylerin meslek edindirilerek topluma faydalı olmaları, topluma üretken birer birey olmaları anlamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz alternatif bir infaz sistemi şekilde faaliyetleri yürütmektedir" dedi.
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Eski hükümlü, devlet desteğiyle patron oldu
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