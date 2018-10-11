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Formasına sponsor bulamıyor

Geçen sezonun Türkiye Kupası Şampiyonu olan Akhisarspor sponsor bulamadı. Avrupa Ligi’nde de mücadele eden Akigo, maçlara reklamsız formalar ile çıkıyor

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Formasına sponsor bulamıyor
Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde Galatasaray'ı deviren ve Fenerbahçe ile final oynayarak şampiyon olan Akhisarspor, hayal kırıklığı yaşıyor. 'nın mütevazı ilçe takımı olarak son yıllarda elde ettiği başarılar ve geldiği noktayla tüm Türkiye'nin takdirini kazanan Akhisarspor, Konya'da 5 Ağustos'ta oynanan Süper Kupa finali, Süper Lig'deki ilk 8 maç ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 karşılaşmaya formasında göğüs reklamı olmadan çıktı. Tarihinde ilk kez yer alarak hem kendisini hem de ülkemizi temsil ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'daki Standard Liege deplasmanına kulüp renkleri arasında yer almamasına rağmen Ay-Yıldızlı bayrağımızın renklerini sembolize eden kırmızı-beyaz formayla çıkan Akhisarspor'un forması boş kaldı.

ARAYIŞ SÜRÜYOR
Yönetimin forma reklamı verecek firma bulmak için arayışları sürüyor. Sezona milli maçlar nedeniyle verilen arada 3 günlüğüne izne çıkan yeşil-siyahlılar, antrenmanlara bugün yeniden başlayacak.
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Formasına sponsor bulamıyor
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