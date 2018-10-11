Grillo ve Samed formaya hasret

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Toto Süper Lig'de milli maç arasının ardından evinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de geride kalan 8 haftada yeni transferlerden stoper Fausto Grillo ve golcü Samed Ali Kaya 1 dakika bile süre alamadı. Sezon başında Arjantin'in Velez Sarsfield ekibinden kadroya dahil edilen Grillo, tüm maçlarda Titi ve Reis'in yedeği olarak bekledi. Geçen sezon 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor'da 36 resmi maçta 25 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken genç golcü Samed Ali de yedek kulübesine mahkum oldu. Geleceğe yatırım amaçlı olarak transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu sadece 21 kişilik kafilede kendine yer bulmakla yetindi.