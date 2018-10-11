Hırsızlıkta sağlam emniyette engelli

İzmir
'de 3 iş yerini soyan 46 yaşındaki Taner T'nin hirsizlik görüntüleri güvenlik kameralarına takıldı. 3 iş yerine giren zanlının, keşif yapmak için mekanlara akülü sandalye ile gitmesi dikkat çekti. İlk hırsızlığını 3 Eylül gecesi Buca'da Vali Rahmi Bey Mahallesi Forbes Caddesi'nde Burak Egemen Çelik'e ait kafede gerçekleştirdi. Kafenin giriş kapısının kilidini kırarak giren zanlı içeriden 6 kilogramlık 32 paket çayı alıp kayıplara karıştı. İkinci hırsızlığını 22 Eylül gecesi, yine aynı caddedeki bir markette gerçekleştirdi. Ferhat Baltaş'a ait marketin etrafını kapatan demir kafesin kilidini kırarak içeri giren zanlı tezgahta bulunan sigaraları alıp gecenin karanlığından yararlanarak kayıplara karıştı. Baltaş'ın marketinden yaklaşık 40 bin liralık malzeme çalan zanlı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Üçüncü hırsızlık olayı ise 4 Eylül gecesi Karabağlar'a bağlı Esenyalı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Onur Vardar'a ait şarküteriye iş yerinin cam kapı kilidini kırarak giren hırsızlık zanlısı, yazar kasadan para ile dolaptaki et ürünlerini çaldı. 54 AYRI KAYDI VAR
İş yeri sahiplerinin durumu bildirmesinin ardından Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan güvenlik kamera kaydı incelemelerinde dikkat çekmemek için zanlının akülü tekerlekli sandalye ile işyerlerine geldiği, soygunu yaparken de ayağa kalkarak sağlıklı bir insan gibi ürünleri çaldığı görüldü. Yapılan araştırmada hırsızlık zanlısının 44 yaşındaki Taner T. olduğu belirlendi. Polis zanlının peşine düştü. Arandığını öğrenen zanlı önce İstanbul'a ardından da Antalya
'ya kaçtı. 3 Ekim'de Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı kaldığı otele düzenlediği operasyonla yakaladı. İzmir'e getirilen Taner T.'nin daha önceden emniyette 54 adet hırsızlıktan kaydının olduğu ortaya çıktı. Zanlı hakkında ayrıca 2 adet resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapıldığı belirlendi.