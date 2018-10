İndirim sevinci

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na Ege'deki is dünyası ve esnaf sessiz kalmadı. Birçok sektörde yüzde 10 ve üzerinde indirimler basladı. Indirimler ürünlere yansıtılmaya baslatılırken, vatandasın da yüzünü güldürdü. Izmir'de 23, Aydın 'da 4 magazası bulunan Basdas Marketler Zinciri, 100 üründe yüzde 20'ye varan indirim yapma kararı aldı. Basdas Market Yönetim Kurulu Baskanı Mehmet Feyzi Basdas, "100 üründe yıl sonuna kadar yüzde 10 ile 20 arasında indirim yapacagız. Amacımız ekonomiye destek olmak. Bu ülke hepimizin. Herkes tasın altına elini koymalı. Genel fiyatlarımız piyasanın zaten yüzde 10 altında. Biz indirimi 15 Ekim pazartesi gününden itibaren uygulayacagız. Magazalarımıza afisler de asacagız. Izmir'de 23, Aydın'da 4 magazamız var. Indirimlerimiz Izmir ve Aydın magazalarımızda geçerli olacak. Yerli üretim etiketlerimizi tüm magazalarımızda kullanmaya basladık" diye konustu. Aydın'da Ugur Sirketler Grubu'nun Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Öksüzömer, enflasyonla mücadelede üzerlerine düseni yerine getireceklerini ifade etti. Sirket'in Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan merkezinde açıklamalarda bulunan Öksüzömer, Ugur Sirketler Grubu'nun enflasyonla mücadelenin yanında oldugunu, ilk olarak Ugur Sogutma'daki ürünlerde indirim uygulamaya basladıklarını söyledi. Öksüzömer, "Ürünlerimizde yüzde 10 ile 22 arasında indirim uygulamaya basladık" dedi.Izmir'deki sivil toplum kurulusları da enflasyonla mücadeleye tam destek verdi. Müstakil Is Adamları Dernegi (MÜSIAD) Izmir Sube Baskanı Ümit Ülkü, "Bizler, is insanları olarak memleketimize varlıgımızı borçluyuz. Simdi kendi varlıgımızdan fedakârlık etme vaktidir. Is dünyasının temsilcileri olarak bizler, enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin alacagı her türlü karara destek vermeye ve elimizi tasın altına koymaya hazırız. 2018 yılı sonuna kadar devamında üyelerimizle elimizden gelen çabayı gösterecegiz" ifadesini kullandı. Ege Karadenizli Sanayici ve Is Insanları Dernegi (Ege KARSIAD) Baskanı Temel Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Enflasyonla Mücadele Programı"na iliskin, "Vatanını, milletini, egemenligini her seyin üzerinde tutan, devletine kosulsuz baglı Karadenizli sanayici ve is insanları olarak programın omurgasını olusturan fiyat indirimine uyacak ve en az yüzde 10 indirim yapacagız" dedi.Enflasyonla mücadele planına Egeli ihracatçılardan destek geldi. Ege Ihracatçı Birlikleri Koordinatör Baskanı Jak Eskinazi, enflasyonla uzun vadeli mücadele etmenin yolunun katma degerli üretimi ve ihracatı arttırmaktan geçtigini, hükümetten beklentilerinin bu yönde adımlar atmaya devam etmesi oldugunu dile getirdi.