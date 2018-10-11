İzmir’den Japonya’ya ihracat hamlesi

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Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlıgı yetkilileri, Izmir Ticaret Odası'nı ziyaret ederek Izmir'deki yatırım alanları hakkında bilgi aldı. Izmir'in kısa tanıtım filmi gösteriminin ardından konusan IZTO Yönetim Kurulu Baskanı Mahmut Özgener, Japonya ile kültür, turizm ve ticaret iliskilerinin her zaman çok üst düzeyde oldugunu ifade etti. Tarımın yakın gelecekte dünyaya yön verecek sektörlerin içinde olacagını dile getiren Özgener, Izmir'in incir, zeytin, zeytiyagı, süs bitkileri ve süt gibi ürünlerde ülkeye önemli bir model olusturdugunu söyledi. Özgener, "Tarıma dayalı ürünlerde Japonya'ya ihracat yapmaya hazırız" dedi. Toplantıda konusan Japan Agricultural Tarım Kooperatifleri Kyoto Bölge Birligi Baskanı Mr. Nakagawa Yasuhiro ise Izmir'i ikinci kez ziyaret ettigini belirterek, "Büyükelçimizin tavsiyesi üzerine geldik. Izmir'deki tarım alanlarını geziyoruz. Tarım gözüyle Izmir'e baktık ve mükemmel oldugunu gördük" diye konustu.