Kula’ya bir baraj daha

BUGÜN NELER OLDU

peribacaları, ve volkanik doğal oluşumlarıyla ünlü ilçesi Kula'ya altıncı baraj geliyor. 2002 yılında tek barajı bile bulunmayan ilçe için DSİ Genel Müdürlüğü "7 baraj, 3 de gölet" projesi geliştirdi. Daha önce Bebekli, Çelengöz, Eroğlu ve Yurtbaşı barajları ile Dutluca, Kula ve Saraçlar göletlerini devreye alan DSİ 2. Bölge Müdürlüğü 14 bin 900 dekar araziyi modern sulamaya açtı. 480 bin metreküp su tutma hacmine sahip olacak Konurca Barajı'nın da inşasına devam eden DSİ, Kula'nın altıncı barajı olacak Emre Barajı'nın da yüzde 15'ini tamamladı. 2020 yılında hedeflenen Emre Barajı bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Proje bitirildiğinde Kulalı çiftçilere yılda ortalama 1 milyon 127 bin lira daha fazla kazandıracak.