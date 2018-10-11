Lenfomadan kendi kök hücresiyle kurtuldu

İZMIR'IN
Bayraklı İlçesi'nde yaşayan 37 yaşındaki M.B'ye 2009 yılında kilo kaybı ve çeşitli sağlık sorunları nedeniyle başvurduğu İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "HIV pozitif" teşhisi kondu. Aynı hastanede iki yıl sonra midesinde lenfoma tespit edilen M.B'ye kemoterapi uygulandı. İlk zamanlar kanserli hücrelerin ilerlemesini durduran ve hastada iyileşme sağlayan kemoterapi uygulamasından 5 yıl sonra hastalık yeniden nüksetti. Doktorların kök hücre naklinin şart olduğunu söylemesinin ardından hasta, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Kemik İliği Nakil Merkezine sevk edildi. M.B, burada kendi kök hücresinden yapılan nakille lenfomadan kurtularak sağlığına kavuştu. Prof. Dr Oktay Bilgir, "Bu hastalar birçok ünitede tedavi açısından korkulan çekinilen hasta grubu içinde yer alıyor. Biz burada hastalığını tedavi edip nakil yaptık. Şu anda hastamız son derece iyi" dedi. Hasta M.B ise, "Hiç ümidimi kaybetmedim çünkü onu kaybedersen hayat bitiyor. Hastalık sürecinde ailemle vakit geçirmeyi özlemiştim, şimdi bol bol zaman geçiriyorum" dedi.