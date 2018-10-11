Pamukta rekolte tahminleri açıklandı

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Borsası'nda (İTB) düzenlenen toplantıda Ege Bölgesi'nin 2018- 2019 sezonu pamuk rekoltesi sonuçları açıklandı. İTB, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke Ticaret Borsası, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yetkillileri tarafından yapılan arazi verim çalışmalarının ardından ortaya çıkan sonuçlara göre, bir önceki sezona göre Ege Bölgesi'nde pamuk ekim alanlarının yüzde 9 oranında artarak 120 bin 189 hektara yükseleceği ve 188 bin 589 ton mahlıç pamuk üretileceği bildirildi. İTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak sektörle ilgili yaptığı değerlendirmede pamuk üretiminde yıllardır süregelen çeşitli sorunların bu sezon da süreceğini öne sürdü. 2018 yılı bütçesinden pamuk üreticilerine toplamda 1,5 milyar lira prim desteği ayrılmasıyla beraber pamuğa dönüş yapan üreticilerin olduğunu anlatan Uçak, bu üreticilerin pamuk üretiminde kalıcılığını sağlamak gerektiğini dile getirdi.