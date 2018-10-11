Savaştan kaçtı, İzmir’de yeni hayat kurdu

ÜLKELERINDEKI
iç karışıklıklardan kaçan Suriyelilerin, gerek Avrupa ülkelerine geçmek için gerekse de yerleşip çalışmak için en çok tercih ettiği illerden biri de İzmir
oldu. Özellikle çalışma izinleri verildikten sonra kayıt altına alınan Suriyeliler, kendilerine yeni yaşam kurdu. Ahmet Hasan da Türkiye'de yeni hayatına başlayan Suriyelilerden oldu. Halep'te ayakkabıcılık yapan Ahmet Hasan, savaşın en etkili olduğu 2012 yılında, yanına eşini ve çocuklarını da alıp, ölümden kaçtı. Türkiye'de yeni hayatına başlayan Suriye uyruklu Ahmet Hasan, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışmak yerine yerleştiği İzmir'de, ihracat da yaptığı ayakkabı imalathanesini kurdu. Hayatını ve gelecek planlarını anlatan Hasan, "Burada kendi ülkemizdeymiş gibi yaşadık, yabancılık çekmedik. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacağız. İşlemlerin ardından vergi mükellefi iş insanı olarak imalathanemi kurdum ve İzmir Ayakkabıcılar Odası'na kaydımı yaptırdım. Yanımdaki 40 işçiyle omuz omuza vererek, önemli firmalara üretim yapmanın yanı sıra Arap ülkeleri ve Azerbaycan başta olmak üzere onlarca ülkeye de ayakkabı ihraç ediyoruz" dedi.