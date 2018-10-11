Üreticiler Gündoğdu Meydanı’na geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Tarım Grubu iş birliğiyle geçen yıl düzenlenen ve yaklaşık 5 bin üreticinin katılımıyla gerçekleştirilen Yerel Üretim Şöleni'nin ikincisi 20 Ekim'de yapılacak. İzmir'in tarım ve kırsal kalkınmada Türkiye genelinde model haline geldiğini belirten İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük, etkinliği İzmir'in tarımsal zenginliğini, yerel yönetim ve kooperatiflerin uyumlu çalışması sonucunda yaşanan kırsal kalkınmayı ülke çapında duyurmak için yaptıklarını söyledi.