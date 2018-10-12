Akıllı fiyaskoya valilik incelemesi

İzmir
Büyükşehir Belediyesi'nin 61.5 milyon liraya ihale ettiği Tam Adaptif Trafik Denetim, Yönetim ve Bilgilendirme Sisteminde yaşanan fiyasko, şikayet konusu oldu. 61.5 milyon liraya mal olan sistem, yazılım ve donanım hataları nedeniyle bir türlü çalıştırılamadı. Sistem çalışmayınca ESHOT
'ta her gün trafiğe çıkan bin 500 aracı denetleyen filo takip sistemi de devreye giremedi. Durum böyle olunca belediye otobüslerinin içindeki kamera sistemleri devre dışı kaldı. Akaryakıt ölçümleri, inen binen yolcu sayımları yapılamadı. Acil durumlarda kullanılacak panik butonları da sistem hatasından nasibini aldı. Otobüslerin güzergah ihlali yapıp yapmadıkları, duraklarda durup durmadıkları denetlenemedi. Bu arada otobüslerde meydana gelen cinsel taciz, hırsızlık gibi adli olaylar sistem çalışmadığı, kayıt yapmadığı için aydınlatılamadı. GEÇICI KABULU YAPILDI
ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek imzasıyla Büyükşehir'e defalarca sistemdeki aksaklıkları içeren yazı yazılmasına rağmen değişen bir şey olmadı.Tüm bunlara rağmen Büyükşehir, çalışmayan sistemin geçici kabulünü yaparak kamu ihale kanunu hiçe saydı. Protokolle emniyete devredilmesi gereken EDS sistemi de devredilemedi. Bu gelişmeler yaşanırken Büyükşehir skandallarına bir yenisi ekleyerek, sistemi çalışıyormuş gibi gösterip 'Bakım, onarım, işletim ihalesi' adı altında ikinci kez ihale yaptı. İlk yüklenicinin sorumluluğunda olan işler ikinci bir ihale ile 4 milyon 196 bin lira bedelle başka bir firmaya verildi. Böylece ilk yüklenicinin sorumluluğunda olan işler ikinci bir ihale yapılarak kamu zararına neden olundu. Egeli Sabah'ın kent gündemine getirdiği fiyasko, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'ne taşındı. Temiz İzmir Derneği, İzmir Valiliği Mahalli İdareler İl Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvuruda bulunarak iddiaların incelenmesini istedi. Şimdi tüm gözler İzmir Valiliğine çevrildi. Valilik derneğin başvurusu üzerine önümüzdeki günlerde iddiaları araştırması için muhakkik görevlendirecek. Muhakkik, iddialarla ilgili bilgi ve belgeleri inceleyecek. Başkan Kocaoğlu ve bürokratları hakkında soruşturma açılıp açılmayacağına ilişkin süreç muhakkikin hazırlayacağı raporla netleşecek. Muhakkik soruşturma açılması yönünde görüş belirtirse İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir türlü devreye sokamadığı akıllı trafik sistemi müfettişlik olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilecek mülkiye müfettişi tüm belge ve bilgileri inceleyebilecek.