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sanayi için iş birliği

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Çevreci sanayi için iş birliği
EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ile Çevre ve Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucunda bir çalışma grubu oluşturularak ' sanayi' adına yeni adımlar atıldı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sanayi kuruluşlarının bugüne kadar gerçekleştirdikleri çevreci yaklaşımın daha yukarı seviyelere çıkarılmasına değinerek, "Üretim ülkemiz için olmazsa olmaz. Ancak bunu çevre duyarlılığıyla yapmamız gerekiyor" dedi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan ise, "Gelecek nesillere en iyi çevreyi bırakmak için çalışıyoruz. İş birliğine ve desteğe hazırız" diye konuştu.
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Çevreci sanayi için iş birliği
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