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Çocuklar güle ağlaya aşı oldu

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Çocuklar güle ağlaya aşı oldu
BALIKESIR Burhaniye'de İlçe Sağlık Müdürlüğü, okullardaki 1. ve 8 sınıf öğrencileri için aşılama kampanyası başlattı. Okulları gezen ekipler, 1. sınıf öğrencilerine kızamık, kızamıkçık, boğmaca ve difteri aşısı uygularken, 8. sınıflara ise difteri, tetanoz aşısı yapıyor. Bazı öğrenciler gülerek aşı yaptırırken, bazıları da korkudan ağladı. İlede aşı reddi olmadığını anlatan Sağlık Müdürü , aşıların sağlıklı gelecek için çok önemli olduğunu belirterek, çocukları aşı yaptırmaya çağırdı.
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Çocuklar güle ağlaya aşı oldu
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