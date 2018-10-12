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Göçmenler denizde aranıyor

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Göçmenler denizde aranıyor
İZMIR'IN Karaburun İlçesi açıklarında teknenin batması sonucu kayboldukları değerlendirilen 26 düzensiz göçmeni arama çalışmalarına yeniden başlandı. 8 kişinin cesedine ulaşılırken botu ve helikopteri denizde, jandarma ve emniyet birimleri ise karada arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Arama çalışmalarına destek için gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar da deniz dibini tarıyor. Karaburun açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonrası 6'sı karada, 2'si denizde olmak üzere 8 kişinin cesedine ulaşılmış, kazadan kurtulan bir kadının ifadesi doğrultusunda kayboldukları değerlendirilen 26 kişinin aranmasına başlanmıştı.
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Göçmenler denizde aranıyor
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