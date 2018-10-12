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maçına hazırlanıyor

, ’e verilen milli maç arasını iyi en iyi şekilde değerlendiriyor. 21 Ekim’de ’ı ağırlayacak Göz-Göz, Bayram Bektaş yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Göztepe Beşiktaş maç��na hazırlanıyor
Spor Toto 'de 21 Ekim Pazar günü 'ı konuk edecek , müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından sürat çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Adama Traore'nin yanı sıra milli takım kamplarında bulunan kaleci Beto ve Andre Poko'nun katılmadığı idmanda, Lamine Gassama ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı. Halil Akbunar ise antrenmanın bir bölümünde takımda yer aldı. Göztepe, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

GOUFFRAN BILMECESI
Öte yandan sarı-kırmızılarda kanat oyuncusu Yoan Gouffran, geçen sezon olduğu gibi bu sene de varlık gösteremedi. Göztepe'ye 2017-18 sezonunda İngiltere'nin köklü kulüplerinden 'tan büyük umutlarla gelen Fransız futbolcu bir türlü patlama yapamazken, yedek kulübesine mahkum oldu. Sezon başı kampında teknik direktör Bayram Bektaş'ın güvendiği isimler arasına adını yazdıran Gouffran ligde sadece 4 maçta forma giydi. Bayram Bektaş'ın Gouffran'la sık sık ilgilendiği ve oyuncusunu motive etmeye çalıştığı ifade edildi.
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Göztepe Beşiktaş maçına hazırlanıyor
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