Göztepe Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig
'de 21 Ekim Pazar günü Beşiktaş
'ı konuk edecek Göztepe
, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından sürat çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Adama Traore'nin yanı sıra milli takım kamplarında bulunan kaleci Beto ve Andre Poko'nun katılmadığı idmanda, Lamine Gassama ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı. Halil Akbunar ise antrenmanın bir bölümünde takımda yer aldı. Göztepe, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. GOUFFRAN BILMECESI
Öte yandan sarı-kırmızılarda kanat oyuncusu Yoan Gouffran, geçen sezon olduğu gibi bu sene de varlık gösteremedi. Göztepe'ye 2017-18 sezonunda İngiltere'nin köklü kulüplerinden Newcastle United
'tan büyük umutlarla gelen Fransız futbolcu bir türlü patlama yapamazken, yedek kulübesine mahkum oldu. Sezon başı kampında teknik direktör Bayram Bektaş'ın güvendiği isimler arasına adını yazdıran Gouffran ligde sadece 4 maçta forma giydi. Bayram Bektaş'ın Gouffran'la sık sık ilgilendiği ve oyuncusunu motive etmeye çalıştığı ifade edildi.