BALIKESIRLI Dr. Abdullah Bülent Demir
, pis kanı vücuttan atarak hacamat
ile şifa dağıtıyor. Balıkesir
'de ruhsatlı hacamat muayenehanesi açan Dr. Abdullah Bülent Demir, hacamatın eskiden halk arasında kupa çekmek olarak bilinen, çizilerek pis kanın çıkartılması yoluyla yapılan bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi. Demir, "Kronik ve romatizmal hastalıklarda etkilidir. Savunma hücrelerini uyararak vücudun direncini arttırır, enfeksiyona karşı korur. Sinirleri uyararak bir nevi akupunktur etkisi yapar. 70 derde deva olduğu söylenir. Hacamat her yaş grubunda yapılabilir, ama 2 yaş öncesi çocuklarda ve 65 yaşındaki yaşlılarda tercih edilmiyor" diye konuştu.