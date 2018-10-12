İEÜ öğrencilerine iş kulübü eğitimi

İZMIR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR
) İzmir İl Müdür Vekili Makbule Dank, "İş Kulübü, Bu Kulüpte İş Var" etkinliği için bir araya geldi. Özgener ve Dank, etkinliğin İEÜ Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenmesi için bir protokol yaptı. İEÜ Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 2018-2019 akademik yılında İŞKUR iş ve meslek danışmanlarından iş bulma süreçlerine ilişkin teorik ve pratik uygulama eğitimi alacak. Özgener, "Üniversitemizin dinamizmi ve İŞ-KUR'un gayretli çalışmaları ile ilimiz için çok faydalı çalışmalar yapacağız" dedi.