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İEÜ öğrencilerine iş kulübü eğitimi

Giriş Tarihi: 12.10.2018
İEÜ öğrencilerine iş kulübü eğitimi
İZMIR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener ile Türkiye İş Kurumu () İzmir İl Müdür Vekili Makbule Dank, "İş Kulübü, Bu Kulüpte İş Var" etkinliği için bir araya geldi. Özgener ve Dank, etkinliğin İEÜ Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenmesi için bir protokol yaptı. İEÜ Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 2018-2019 akademik yılında İŞKUR iş ve meslek danışmanlarından iş bulma süreçlerine ilişkin teorik ve pratik uygulama eğitimi alacak. Özgener, "Üniversitemizin dinamizmi ve İŞ-KUR'un gayretli çalışmaları ile ilimiz için çok faydalı çalışmalar yapacağız" dedi.
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İEÜ öğrencilerine iş kulübü eğitimi
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