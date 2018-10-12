İkı kardeş kök hücre beklıyor

DIYARBAKIRLI Mizgin Öksun'un (24) ilk çocuğu olan Berensu, henüz 15 günlükken yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İyileşmeyince yoğun bakımda tedavi altına alınan Berensu, 54 günlükken de Ege Üniversitesi
(EÜ) Çocuk Hastanesine sevk edildi. "Kronik granülomatöz" hastalığının en ağır tipi tespit edilen Berensu'nun tedavi süreci, lenf şişmesi, apse ve enfeksiyonların ölümcül seyretmesi üzerine uzadı ve aile Diyarbakır
'dan İzmir
'e taşındı. Berensu'nun yaşamını sürdürmesi için destek tedavileri EÜ Çocuk Hastanesi'ndeki öğretim üyeleri tarafından yapılırken bir yandan da kesin tedavi için önce ailede, daha sonra yurt içinde ve yurt dışında donör arayışı başlatıldı. BAĞIŞÇI OLUN ÇAĞRISI
Ailenin ikinci çocuğu Yiğit'in de bir yıl sonra aynı bağışıklık sistemi hastalığı ile dünyaya gelmesi, kardeşten ilik nakli şansını da ortadan kaldırdı. Bir süre sonra Yiğit için de donör ihtiyacı doğdu. Aynı doku tipine sahip Berensu ve Yiğit, şimdi bir hasta odasında yan yana yataklarda, yaşamak için tek bir uygun donör bekliyor. Gözyaşları içinde çocuklarına umut olacak donörü bekleyen anne Mizgin Öksun, "Sağıma dönsem hasta evladım, soluma dönsem hasta evladım, kendimi teselli edemiyorum, sonu nasıl bitecek bilmiyorum. Yaşasınlar istiyorum, oğlum doktor kızım da hemşire olmak istiyor" dedi.