Okul önlerinde zehir denetimi

BUGÜN NELER OLDU

DENIZLI İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 150 personelden oluşan ekipler, okul önlerinde eş zamanlı denetim yaptı. Uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Okul çevrelerinde, park, bahçe ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen narkotik uygulamasında, şüpheli görülen şahıslar kontrol edildi. Denetimlerde 5 gram esrar ile uyuşturucu hap ele geçirilirken ayrıca Kabahatler Kanunu'na göre 12 bin lira ceza kesildi