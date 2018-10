Omurilik felçlileri için koşacaklar

BUGÜN NELER OLDU

OMURILIK felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak oluşturan Wings for Life Vakfı, çalışmalarına dikkat çekmek ve araştırmalara fon sağlamak amacıyla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede aynı anda gerçekleşen bir koşu düzenliyor. 'Koşamayanlar için Koşuyoruz' sloganıyla gelecek yıl altıncısı düzenlenecek etkinliğin Türkiye ayağı 5 Mayıs 2019'da İzmir 'de gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Wings For Life World Run'da bu yıl yine 8 bine yakın kişinin koşması bekleniyor. Tüm geliri tamamen omurilik felcinin tedavisi için çalışmalar yürüten Wings For Life Vakfı'na aktarılan koşunun erken kayıt dönemi vakfın internet adresinden başladı. Bu yıl yapılan Wings For Life World Run, etkinliğinde yaklaşık 3 milyon euroluk gelir elde edilerek Wings For Life Vakfı'na aktarıldı.