Şengül Kemalpaşa halkı ile buluştu

AK Parti İzmir İl
Başkanı Aydın Şegül, Kemalpaşa Belediyesi'nin Halk Günü'ne katıldı. Şengül, her yaş grubundan çok sayıda kişiyi dinleyip, fotoğraf çektirdi. Aydın Şengül, Kendisine iletilen talep ve beklentileri not alarak, hepsiyle tek tek ilgileneceğinin sözünü verdi. Başkan Şengül, "Her ilçe ziyaretimde vatandaşlarla buluşmaya, onları dinlemeye özen gösteriyorum. Bundan sonra da İzmir
'in her noktasında halkla bir araya gelmeye devam edeceğim. Ayrıca hangi siyasi görüşten olursa olsun, nasıl yaşarsa yaşasın fark etmez, benimle görüşmek isteyene de kapım her zaman açık" dedi. Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu'nun da katıldığı etkinlikle ilgili değerlendirme yapan Şengül, "Kemalpaşa'da belediyemiz çok güzel bir uygulamayı hayata geçirmiş. Vatandaşlarımızla bire bir iletişime geçerek sorunları çözmek, onlarla zaman geçirmek çok güzel. AK Parti
belediyeciliğinin güzel örneklerinden biri de budur. Bizim için her vatandaşımızın talebi değerlidir. Makam ve mevkiler gelip geçici. Önemli olan yaptıklarımızla ve hizmetlerimizle iyi hatırlanmak, insanların gönlüne girebilmek. Vatandaşlarımızın önerilerinin gerçekleşmesi için gerekli birimlerle görüşeceğiz. Taleplerin takipçisi olacağız" diye konuştu.