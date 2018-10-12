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da oyalayıp dolandırdılar

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Telefonda oyalayıp dolandırdılar
BALIKESIR'IN Edremit İlçesi'nde hasta oğluyla yaşayan 75 yaşındaki Bedriye Şimşek'i ev undan arayarak kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bankadaki hesabından bir miktar parasının teröristler tarafından alındığını söyledi. Evinde bulunan tüm para ve altınların teslim edilmesi gerektiğine inanan Şimşek, 7 bin lira para ile yaklaşık 100 bin lira değerindeki altın takılarını dolandırıcılara elleriyle teslim etti. Telefondaki kişinin "telefon hep açık kalsın" şeklinde talimat verdiğini dile getiren Şimşek, "5 dakika arayla 'alo' demem istendi. Telefon akşama kadar açık durdu. Paralarını, altınlarını vereceksin biz burada milletin malını koruyoruz' dedi. İtiraz edince beni ve oğlumu cezaevine göndermekle tehdit ettiler" dedi.
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Telefonda oyalayıp dolandırdılar
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