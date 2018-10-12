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Velilerden kan bağışı rekoru

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Velilerden kan bağışı rekoru
'MANISA sana kanım feda' projesi kapsamında devreye giren öğrenciler velilerini kan bağışına yönlendirirken geçen sene hem ilk bağışçı hem kadın bağışçı sayısında büyük artış yaşanmasına vesile oldu.Yunusemre İlçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte İlkokulu, Hafsa Sultan Ortaokulu ve Ticaret Borsası Anadolu Lisesi veli, öğretmen ve öğrencileri kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı Manisa Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal ise, bağışçı sayılarının artmasından mutlu olduklarını belirtti.
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Velilerden kan bağışı rekoru
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