Ayvalık’ta 7’den 70’e Bilim Şenliği

BALIKESIR'IN Ayvalık İlçesi'nde, İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7'den 70'e Bilim Gelecek
Bizim 4007 TUBİTAK Bilim Şenlikleri başladı. Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2 günlük bilim şenliklerin açılış programı, okulun konferans salonunda gerçekleşen açılış programı gerçekleştirildi. Proje hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü ve Cunda MTAL Müdür Yardımcısı Canan Ulusoy, 7'den 70'e Bilim Gelecek Bizim TUBİTAK 4007Bilim Şenlikleri'nin hazırlanma döneminin yaklaşık 1 yıl sürdüğünü belirtti. Şenliğin amacının bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması olduğunu kaydeden Ulusoy, "Bizde şenliğimizin bu amaca ulaşabilmesi için tüm katılımcı misafirlerimizin bilime karşı pozitif açılarının bir nebze de olsa gelişimine katkıda bulunabilmek adına, çalışıyoruz" diye konuştu.