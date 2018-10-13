Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Bakan Soylu, subayların yemin törenine katıldı

, subayların yemin törenine katıldı

İçişleri Bakanı , Foça’da subay adalarının yemin törenine katıldı. Soylu: Avrupa’nın, dünyanın sözde gelişmiş ülkelerine benzemeyeceğiz

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Bakan Soylu, subayların yemin törenine katıldı
İçışlerı Bakanı , Foça Jandarma Komando Okulu ve Komutanlığı'nda 4 haftalık intibak eğitimlerini tamamlayan 56'sı sahil güvenlik ve 484'ü jandarma olmak üzere, 60'ı kadın 540 subay adayının yemin törenine katıldı. , törende Cumhurbaşkanı 'ın selamını ileterek başladığı konuşmasında, dünyada artan terör ve şiddete dikkat çekti.

BİRİLERİ PANIKLİYOR
Bakan Soylu, "Cenab-ı Allah bu nasipten, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinden bizleri mahrum bırakmasın. Mahrum bırakmak isteyenlere de fırsat vermesin. Biz Avrupa'nın, dünyanın sözde gelişmiş ülkelerine benzemeyiz, benzemeyeceğiz de. Bizde bir laf vardır, 'Hırsız boş eve girmez' derler. Birileri panikliyor. Türkiye'nin yükselişi ve kalkınma azmi birilerini panikletmiştir. Bizim evlatlarımızın 'lar, helikopterler yapması, bunlar için siparişler alması ve bunlarla terörle mücadele etmemiz birilerini panikletmiştir. 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Tamamen yerli piyade tüfekleri artık kullanılmaya başlanmıştır. İnanın, toplu iğne bile üretmemizi istemiyorlar"dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Soylu, subayların yemin törenine katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN