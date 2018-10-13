Bakan Soylu, subayların yemin törenine katıldı

İçışlerı Bakanı Süleyman Soylu
, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi
Komutanlığı'nda 4 haftalık intibak eğitimlerini tamamlayan 56'sı sahil güvenlik ve 484'ü jandarma olmak üzere, 60'ı kadın 540 subay adayının yemin törenine katıldı. Bakan Soylu
, törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın selamını ileterek başladığı konuşmasında, dünyada artan terör ve şiddete dikkat çekti. BİRİLERİ PANIKLİYOR
Bakan Soylu, "Cenab-ı Allah bu nasipten, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinden bizleri mahrum bırakmasın. Mahrum bırakmak isteyenlere de fırsat vermesin. Biz Avrupa'nın, dünyanın sözde gelişmiş ülkelerine benzemeyiz, benzemeyeceğiz de. Bizde bir laf vardır, 'Hırsız boş eve girmez' derler. Birileri panikliyor. Türkiye'nin yükselişi ve kalkınma azmi birilerini panikletmiştir. Bizim evlatlarımızın İHA
'lar, helikopterler yapması, bunlar için siparişler alması ve bunlarla terörle mücadele etmemiz birilerini panikletmiştir. 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Tamamen yerli piyade tüfekleri artık kullanılmaya başlanmıştır. İnanın, toplu iğne bile üretmemizi istemiyorlar"dedi.