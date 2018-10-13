Cinsel istismardan öğretmene dava açıldı

İZMIR Karabağlar'da bulunan ortaokulunun müdür yardımcısı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Çetin O. (49), iddiaya göre geçen mart ve nisan aylarında, okuldaki 6 kız öğrenciye sözlü ve fiziki cinsel tacizde bulundu. Olaylar, Çetin O'nun, "Dansçı olmak istiyorum" diyen öğrencisi H.Ü'ye cep telefonundan müzik açarak, "Hadi bana dans et, bir iki figür göster" demesiyle başladı. H.Ü'nün, olayı okuldaki rehber öğretmenine anlatması sonrasında tutanak tutuldu. Bu olayın ardından, daha önce benzer olaylar yaşadığını söyleyen 5 kız öğrenci de, yaşadıklarını rehber öğretmeniyle paylaştı. İzmir
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Çetin O'yu açığa aldı. 19 Nisan'da gözaltına alınan Çetin O, bir gün sonra da tutuklandı. Çetin O, delil karartma ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerek��esiyle, tutuksuz yargılanmak üzere ilk duruşmada tahliye edildi.