Gukozamin tek kuşburnunda var

BALIKESIR'DE aktarlık ile uğraşan Hüseyin Öksüz
, kuşburnu bitkisinin dünyada ağrı kesici
özelliğe sahip olan glukozamin içeren tek bitki olduğunu söyledi. Öksüz, kuşburnunun içinde yer alan glukozamin nedeniyle ağrı kesici özelliği olduğunu ve diz ve diz kapağı ağrılarındaki tedavilere kullanıldığını söyledi. Hüseyin Öksüz, "Kuşburnunun da ağrı kesici özelliği vardır. Kuşburnu dizlere ve diz kapakları ağrılarına çok faydalı bir bitkidir. İçinde glukozamin vardır. Glukozamini doğada taşıyan tek bitki kuşburnudur" dedi.