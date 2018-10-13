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Gukozamin tek kuşburnunda var

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Gukozamin tek kuşburnunda var
BALIKESIR'DE aktarlık ile uğraşan , kuşburnu bitkisinin dünyada özelliğe sahip olan glukozamin içeren tek bitki olduğunu söyledi. Öksüz, kuşburnunun içinde yer alan glukozamin nedeniyle ağrı kesici özelliği olduğunu ve diz ve diz kapağı ağrılarındaki tedavilere kullanıldığını söyledi. Hüseyin Öksüz, "Kuşburnunun da ağrı kesici özelliği vardır. Kuşburnu dizlere ve diz kapakları ağrılarına çok faydalı bir bitkidir. İçinde glukozamin vardır. Glukozamini doğada taşıyan tek bitki kuşburnudur" dedi.
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Gukozamin tek kuşburnunda var
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