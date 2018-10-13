Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Karşıyaka 3 puan için sahaya çıkacak

Karşıyaka 3 puan için sahaya çıkacak

Ligde 6 haftada 1 galibiyet alan KSK, bugün Altındağ ile karşılaşacak. Olası bir mağlubiyette Sümbül’ün istifasının isteneceği iddia ediliyor

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Karşıyaka 3 puan için sahaya çıkacak
3. Lig 2. Grup'ta 6 haftada yalnız 1 galibiyet alan, üst üste 2 yenilgiyle düşme hattı sınırına gelen Karşıyaka, bugün bir alt basamağında düşme barajında bulunan Altındağ Belediyespor'u ağırlayacak. Atatürk Stadı'ndaki 90 dakika saat 15.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda cezalı Mustafa Aşan ile sakatlığı süren Mustafa Değirmenci görev yapamayacak. Grupta 5 puanla 15. sıradaki temsilcisi, şimdiye kadar 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Galibiyeti bulunmayan 4 puanla 16. basamaktaki Altındağ Bld ise 4 beraberlik, 2 yenilgi elde etti. Altındağ sınavı koltuğu sallanan Aytekin Sümbül'ün de son şansı olarak görülüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karşıyaka 3 puan için sahaya çıkacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN