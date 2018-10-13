Karşıyaka 3 puan için sahaya çıkacak Ligde 6 haftada 1 galibiyet alan KSK, bugün Altındağ ile karşılaşacak. Olası bir mağlubiyette Sümbül’ün istifasının isteneceği iddia ediliyor

Giriş Tarihi: 13.10.2018